Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası

Elazığ Kovancılar'da Deva Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Ali Babacan’ın Sezen Aksu’ya destek mesajı atmasının ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın Twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu paylaşıma duyarsız kalmak istemedik. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.