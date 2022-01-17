Babacan: Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır

Sezen Aksu, Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilmişti. Aksu'ya yönelik DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir destek açıklamasında bulundu. Babacan, Sezen Aksu’nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aksu, iki hafta önce 2017 yılında çıkan 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaşmış ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil olmak üzere farklı kişi ve kurumlarca hedef gösterilmişti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'ya destek verdi.Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.