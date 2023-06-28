DEVA Partisi kurucusu, emekli korgeneral Şanver hayatını kaybetti

Emekli korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çok üzgün olduğunu belirten Babacan, "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

15 Temmuz darbe girişiminde birçok komutanın derdest edildiği düğünün sahibi olan emekli korgeneral Mehmet Şanver, Ali Babacan'ın partisinin kurucu listesinde yer alan isimlerden biri olmuştu. Şanver, 15 Temmuz sonrası alınan YAŞ kararlarından sonra istifa etmiş, 15 Temmuz öncesi cemaatçilerin bilinmesine rağmen ordudan tasfiye edilmediğini söylemişti.