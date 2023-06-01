DEVA Partisi: İttifaka katkımız en az 4 puan

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri öncesinde yüzde 1 ile 3 arasında oy alacağı tahmin edilen DEVA Partisi, pusulaya CHP listesinden girerek 15 sandalye sahibi olmuştu. Millet İttifakı'nın toplam oy oranının yüzde 35'te kalması ise tartışmalara yol açmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TV Net'te katıldığı programda partisinin ittifaka katkısının 'en az 4 puan' olduğunu savundu.

Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki yüzde 22,65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3,3'lük artışla yüzde 25,35'e geldiğine dikkat çekti.

Program sunucusunun "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen şunları söyledi: "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik."

Ekmen, İYİP'in kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin ise "15 vekile mal olduğu konuşuluyor, biz bundan kaçındık" diye konuştu. Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ile 7 arasında milletvekili alacaklarını söyledi.