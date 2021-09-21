Deva Partisi ilçe binasına silahlı saldırı

Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi

Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.

Gece geç saatlerde bir saldırganın otomobilden inip parti binasını hedef alarak 7 el ateş açtığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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