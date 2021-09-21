Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.
Gece geç saatlerde bir saldırganın otomobilden inip parti binasını hedef alarak 7 el ateş açtığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Dr. Onur Güngör, Yavuz Köroğlu *
Deva Partisi ilçe binasına silahlı saldırı
Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Merkezi
Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.
Gece geç saatlerde bir saldırganın otomobilden inip parti binasını hedef alarak 7 el ateş açtığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.