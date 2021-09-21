Yolcu otobüsüne saldırı düzenlendi, iki yolcu yaralandı

Antalya'dan Diyarbakır'a giden Özlem Diyarbakır firmasına ait otobüs, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, seyir halinde olan otobüsün Gazipaşa çıkışında saat 21.30 civarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonucu otobüsün yanda bulunan 2 camı kırılırken, 2 kadın yolcunun da yaralandığı bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde yaralılara müdahale edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.