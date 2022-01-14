Deva Partisi İl Başkanı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonlarla Cemaat'i yeniden yapılandırmaya çalıştıkları ve bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Komandoların da destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında Deva Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydın'ın da bulunduğu ve Jandarma ekipleri tarafından Antalya'da kaldığı otelde gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)