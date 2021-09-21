Deva Partisi binasına silahlı saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmalarda; binanın giriş katındaki işyerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı Binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir" denildi.