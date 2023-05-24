Deva Partili Yeneroğlu'ndan Özdağ'a: İnsan onuru ve ötekinin hakkı benim için yaşam felsefesidir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin sonucunu ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

Ortak açıklamanın ardından Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yeneroğlu, "Ötekileştirilenin kimliğine bakmam, kötülüğün izahatını dinlemem. İnsan onurunu ayaklar altına alan her politikayı ayaklarımın altına alırım" dedi.

Özdağ'ın "Sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek" Twitter paylaşımını alıntılayan Mustafa Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

"'Türken raus!' sloganlarını çok iyi bilirim.

Almanya'da çocukken 'Türkler Dışarı' bağrışmalarının Türkler olarak bizi nasıl endişeye sevk ettiğini hiç unutmam. Çok evimiz yakıldı, çok canımız yandı. Bu acı tecrübelerden hareketle çok genç yaşlardan beri ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele hayatımın önceliklerinden oldu.

İnsan onuru ve ötekinin hakkı benim için yaşam felsefesidir. Ötekileştirilenin kimliğine bakmam, kötülüğün izahatını dinlemem. İnsan onurunu ayaklar altına alan her politikayı ayaklarımın altına alırım.

Bir taraftan İslam ve Türk düşmanlığına, ırkçılık ve ötekileştirmeye karşı mücadele, diğer taraftan da Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenlerin entegrasyon ve katılımı için çaba içinde gençliğimiz geçti.

Ancak o zamanlarda da toplumun sessiz çoğunluğunun aklı selim içinde olduğunu da hiç göz ardı etmedim ve demokratik kültüre sahip çıkanlara ve insanlığın ortak vicdanına güvendim. Irkçılığa karşı nerde bir duruş olsa yanında oldum ve yerel toplumun büyük çoğunluğunun da hep yanımızda olduğunu gördüm.

Maalesef Türkiye'de tek tip kimlik olmazsa bölünürüz ve parçalanırız vehmi on yıllarca zihinlere kazınmıştır. Bu sebeple okul eğitimi başta olmak üzere toplumu farklılıklara karşı ciddi endişelere sevk eden ne varsa birlikte düzeltmeliyiz. Ortak noktamız insan hakları ve demokrasi kültürü olduğu sürece çözemeyeceğimiz sorun yok; yeter ki 'demokrasi' derken zihnimizde önüne 'Türk tipi' tanımlamasını eklemeyelim; yeter ki evrensel standartlara riayet edelim, yeter ki yola çıkan her türlü faşizan emele yolun başlangıcında dur diyelim!"