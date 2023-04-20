Deva Partili Yeneroğlu, Ergenekon ve Balyoz davalarını savundu

Gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Deva Partisi kontenjanından İstanbul 3. Bölge 6. sıra adayı olan Yeneroğlu, Gülen Cemaati'nin düzenlediği ve "kumpas davaları" Ergenekon ve Balyoz'u savundu.

Yeneroğlu, “Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil” dedi.

Yeneroğlu konuşmasının devamında ise “O dönemde siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? AK Parti’nin kapatılma davasında AYM’ye müdahale eden arkadaşları unuttuk mu?” diye belirtti.

'FETÖ'nün kumpas ağzıyla konuşan siyasetçiler'

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz sosyal medya hesabından Deva Partili Yeneroğlu’na tepki göstererek, “Kumpas davalarla yitirilen, yok edilen hayatlar. Kolu kanadı kırılan silahlı kuvvetler; 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile kendi halkına ateş açan FETÖ militanlarının sebep olduğu ölümler ve devlette açılan onarılmaz yaralar. Ve Türk tarihinin gördüğü en alçak ve hain kötülük örgütü FETÖ’nün kumpas ağzıyla konuşan siyasetçiler. Vah Türkiyem vah” dedi.