Ali Babacan: Önümüzdeki seçim aslında referandum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Babacan, şunları yazdı:

'Pek çok evde kısık sesle 'Elim AK Parti’ye gitmiyor' dediğini gayet iyi biliyorum'

"Kendimi bildim bileli bazı mahallelerde 'Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor' denirdi. Bu seçimde insanların tam da o mahallelerde ve pek çok evde kısık sesle 'Elim AK Parti’ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor' dediğini gayet iyi biliyorum. İnsanlar artık 'Elim bu yoksulluğa, bu açlığa, bu zulme gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yüzde 100’ü aşan enflasyona gitmiyor' diyor.

Bir zamanlar AK Parti’ye oy vermiş kardeşlerimin eli, sınavı kazanan başarılı gençler torpilsiz işe giremezken, birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına gitmiyor. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor. İnsanların eli; sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Sayın @RTErdogan'a gitmiyor.

'Birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta DEVA için CHP diyeceğiz'

Keçiören’deki mütevazı dairesinden taşınıp devasa bir külliye inşa eden bir zihniyete gitmiyor, gitmeyecek. Eskiden AK Parti’ye gönül veren kardeşlerim; Önümüzdeki seçim aslında referandum. Bir tarafta mevcut tablo, diğer tarafta yeni bir nefes var. Biz özgürlüğün, adaletin, zenginliğin tarafındayız. Birinci sandıkta Sn. @kilicdarogluk, ikinci sandıkta DEVA için CHP diyeceğiz.

Endişeye mahal yok. Kaybedeni olmayan bir zafer için oy vereceğiz. Biz buradayız. Seçimin şafağında sizleri de aramıza bekliyoruz. Bu büyük yürüyüşte hep beraber olacağız."