DEVA Partili Yeneroğlu Bülent Arınç'la görüştü: Ülkenin gidişatından endişeli

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla yine gündeme gelen AKP'li TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'la görüşmesinde konuşulanları Sözcü'den Veli Toprak'a anlattı.

Yeneroğlu, “Hukuksuzluğun Sıradanlaşması ve Terör Örgütü Üyeliği” raporunu tüm eski meclis başkanlarına gönderdiğini, Arınç'ın da raporu okuduktan sonra teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Yeneroğlu şunları dile getirdi:

"Makamıma gelerek teşekkür etmek ve istişare etmek istediğini söyledi. Tabii ki raporum ağırlıklı ceza hukuku bağlamında hazırlandı. Bu KHK'lı olgusu terör örgütü yargılanmaları ile örtüşüyor. Resmi istatistikler de böyle. KHK'lıların sorununun çözümü, terör örgütü yargılamalarındaki hukuksuzluğu tespit etmekte yatıyor.

Ülkenin genel gidişatını konuştuk. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Somut olarak yorumda bulunmadı ancak ülkenin gidişatından endişeli olduğunu, hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim. Bülent Bey de yeni tanıdığım bir kişi değil. Ara sıra da telefonlaşırız."