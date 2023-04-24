Dev kasalarla dolar taşınmıştı: Kapalıçarşı'dan kim döviz aldı?

Bloomberg, 14 Mayıs seçimleri öncesi firmaların ve bireylerin kısıtlamaları aşmak için bankalar yerine Kapalıçarşı'dan döviz aldığını anlatan bir yazı yayımlandı.

Çarşıdaki döviz işlemleri kayıt dışı olduğu için günlük ciro tahmini yapmak zor ancak 15. yüzyıla ait yer modern yatırımcıların sığınağı haline geldi.

Çarşıdaki döviz işlemlerinin yasal ve büyük ölçüde kayıt dışı olması günlük cironun tahmin edilmesini zorlaştırıyor. Ancak döviz büroları, çoğunlukla kurumsal müşteriler nedeniyle işlerin patladığını söylüyor.

Bloomberg'in haberine göre Kapalıçarşı'da güvenlik görevlileri eşliğinde ilerleyen dört tekerlekli devasa kasalar, aralarında piyasanın en büyük döviz alıcısı olan devlete ait enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın da bulunduğu büyük şirketlere ait dolarları taşıyor. Bloomberg, BOTAŞ’ın bu iddialara yanıt vermediğini de belirtti.

Bankalara getirilen kısıtlamaların dışında dolar alıp satma fırsatının bir bedeli var. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre dolar Kapalıçarşı'da bankalararası kura göre yüzde 5,2'den fazla primle satılıyor. Perşembe günü İstanbul'da saat 11:45 itibariyle lira, resmi kur olan 19.4063'e kıyasla çarşıda dolar başına 20.4550'den işlem görüyordu. Ülkede piyasalar bayram tatili nedeniyle Perşembe günü saat 12.40'ta kapandı.