Deutsche Bank'tan faiz artışı sonrası yıl sonu enflasyon tahmini

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda -güçlü bir mali konsolidasyon önlemi olmaması durumunda- yüzde 50’ye yaklaşacağını öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, banka stratejisti Christian Wietoska tarafından cuma günü yayımlanan raporda TCMB’nin faiz kararı açıklamasında doğru tespitler yer aldığı belirtildi ancak yapılan faiz artışının “hayal kırıklığı yarattığı” kaydedildi.

Bankanın analizinde “Faiz kararını takiben kur hareketinin gösterdiği üzere şahin açıklama yatırımcıları ikna etmeye yeterli olmadı. Birçok değişken düşünüldüğünde mevcut durumda tahmin edilmesi imkansız olsa da yıl sonuna kadar yüzde 25 (veya üstünde) faizde kalınması gerektiğine inanıyoruz. Nihai faiz tahminimiz yüzde 27 ile değişmedi” ifadeleri yer aldı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39,6’ya geriledi.