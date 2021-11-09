DEÜ'de Kadın Dayanışma Komitesi kuruluyor: 'Kreş istiyoruz!'

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Kadın Dayanışma Komitesi kuruluyor. "İnsanlık dışı mesailere, ağır iş yüküne, performans baskısına, mobbing ve şiddete artık yeter diyoruz!" diyen kadın emekçiler, Kadın Dayanışma Komitesi'yle mücadeleye çağırıyor.

Hastanede nöbet sistemi ile çalışan bir hemşire de, "İşe gelirken çocuğumun bakımını sağlamakta zaten zorluk çekiyordum, pandemiyle birlikte bu iyice arttı" diye konuştu.

'Güvenli ve ücretsiz bir kreş istiyorum'

"Kadın Dayanışma Komitemizle birlikte mücadele edeceğiz. Hastanede çalışan tüm kadın emekçileri telefon numaramız üzerinden bize ulaşmaya çağırıyorum" diyen hemşire şunları söyledi:

"Eşimle beraber nöbet sistemi ile çalışıyoruz. İkimizin aynı anda nöbette olması durumunda çocuğum evde yalnız kalmak zorunda kalıyor. Gündüz mecburen özel kreşe gönderiyoruz ama kreş fiyatları gerçekten çok pahalı, bizi zorluyor. Kurumda bir kreş var ancak kapasitesi çalışan sayısının çok altında ve çalışanlar arasında hiyerarşilerine göre bir öncelik sistemi işletiliyor. Bu hem sağlık emekçilerini bölüyor hem de sıra bize gelmediği için kreşi kullanamıyoruz. Şimdiyse zaten bu kreş Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandığı için sıranın bize gelmesi mümkün değil. Ben Dokuz Eylül Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçisi olarak çalışırken çocuğumu teslim edebileceğim güvenli ve ücretsiz bir kreş istiyorum. Bu hastanede çalışan herkes bunu ister. Bizim için çok acil ve can yakıcı bir sorun olduğu için başa kreş talebimizi yazarak 9 Eylül Kadın Dayanışma Komitesi’ni kurduk. Ama hastanemizde kadın sağlık emekçileri olarak mücadele edeceğimiz daha pek çok başlık var, şiddet, mobbing, ağır iş yükü, uzun çalışma saatleri gibi. Tüm bunlara karşı Kadın Dayanışma Komitemizle birlikte mücadele edeceğiz. Hastanede çalışan tüm kadın emekçileri telefon numaramız üzerinden bize ulaşmaya çağırıyorum."

'Daha azına ikna olmayacağız!'

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki kadın emekçilerin Kadın Dayanışma Komitesi çağrısı şöyle:

Son yılların en zor kışına giriyoruz. Ekonomik ve siyasi istikrarın sözlerden ibaret olduğu ülkemizde emekçi halk giderek yoksullaşıyor. Devlet kamusal her türlü hizmetten çekiliyor. En temel insani haklar olan eğitim ve sağlık piyasaya terkediliyor. Gençler iş, emekçiler aş bulamıyor.

İşsizlik, yoksulluk, şiddet, taciz, eğitimden yoksun bırakılma ve daha nicesi en çok kadınları etkiliyor. Tüm bu sorunları sıradan kılmak için gericilik sesini giderek daha çok yükseltiyor. Böylesi bir yaşam sürdürülebilir bile değilken bu düzen, kabullenmemiz ve çaresizlik duygusunu normalleştirmemiz isteniyor.

Biz sağlık emekçileri, toplumsal yaşamdaki bu gericileşmeden de ve kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasından da çok etkileniyoruz. Hastanelerde bizi ağır bir iş yükü ve bitmeyen çalışma saatleri yanında kimi zaman insanlık dışı bir şiddet bekliyor. Performans baskısıyla kışkırtılmış bir sağlık talebini hızla sorgusuz sualsiz karşılamamız bekleniyor.

Pekçoğumuz bedensel ve psikolojik olarak tükenmenin eşiğine geldik. Salgın nedeniyle iş arkadaşlarımızı kaybettik, hastalık korkusuyla evimizden, sevdiklerimizden uzak kaldık. Bunlar yetmezmiş gibi büyük bir özveri ve gayretle salgınla mücadele etmeye çalışırken, çocuklarımızı bırakabileceğimiz güvenli bir yer bile bulamadık. Bu dert özellikle de kadın emekçilerin omzunda ağır bir yük hâlâ.

Biz 9 Eylül Hastanesi’nin kadın emekçileri olarak, dayatılan insanlık dışı mesailere, ağır iş yüküne, performans baskısına, mobbing ve şiddete artık yeter diyoruz! Tüm bunlara karşı hep birlikte mücadele etmek ve gasp edilen, unutturulan haklarımıza sahip çıkmak için 9 Eylül Hastanesi Kadın Dayanışma Komitesi’ni kuruyoruz.

Öncelikli talebimiz işyerimizde tüm çalışanların ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir kreş hizmetinin sağlanmasıdır. 7/24 açık kalacak, tüm hastane çalışanlarının yararlanabileceği, yeterli kapasitesi olan bir kreş hakkımız ve haklarımızın peşindeyiz!

Hepimiz insanca bir yaşamı hakediyoruz! Daha azına ikna olmayacağız!

Sen de gel, Kadın Dayanışma Komitelerinde yükselteceğimiz dayanışma ve mücadelenin bir parçası ol! Çünkü birlikte ve dayanışma ile daha güçlüyüz!

İletişim: 05052344860

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