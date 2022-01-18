DEÜ Hastanesi’nde emekçilerin ek nöbet ücretleri ödenmiyor!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (DEÜ) Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri, Ocak ayı maaşlarının yatması ile beraber maaşla birlikte ödenmesi gereken döner sermaye ve ek nöbet ücretlerinin ödenmediğini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı’na ihbarda bulunan hastane çalışanı bir sağlık emekçisi yaşadıkları haksızlıkle ilgili şunları söyledi:

"Konu ile ilgili görüştüğümüz ek ödeme birimi sorumluları bizi geçiştirip konunun onlarla bir alakasının olmadığını, gerekli açıklamanın başhekimlik ve hemşirelik müdürlüğü tarafından yapılacağını, bununla beraber aldığımız sabit ek ödemelere yeterince zam geldiği için bunun dışında yönetimden döner sermaye ödemesi beklenmemesi gerektiğini söylediler. Yine konunun bir diğer muhatabı olan hemşirelik hizmetleri müdürlüğü de konuya karışmayarak temsil ettiği çalışma arkadaşlarına hiçbir açıklama yapmamış durumdadır."

'Hemşire eksikliği nedeniyle yıllık izinlerimizi bile zor alıyoruz'

Hastanede yaşanan sorunun sadece döner sermaye ücretleri ile ilgili olmadığını belirten sağlık emekçisi, “Bir diğer ödeme başlığı olan nöbet ücretlerinde ise aralık ayına ait olan fazla çalıştığımız artı mesailerimizin yatırılmayacağı, sonra belki izin kullandırılacağını söylüyorlar. Fakat hastanedeki hemşire eksikliği nedeniyle yıllık izinlerimizi bile zor alırken artı çalıştığımız mesailerimizin izinlerini almak çalışanlara hiç inandırıcı gelmiyor” dedi.

Eksik malzeme, yemekhane sorunları...

Eksik malzeme ile hastaları tedavi etmeye çalışmaktan yemekhane sorunlarına kadar pek çok sorunla boğuştuklarını belirten emekçi, ek olarak “Zaten enflasyon altında yerle bir olmuş ücretlerimizi hastane yönetiminin tasarruf konusu etmesine izin vermeyeceğiz” diyerek haklarını istediklerini ifade etti.

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