Destici’nin Anadolu Fest’i hedef alan sözlerine tepki yağdı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici‘nin 'Müzik festivali adı altında, şarap, bira festivali, ne bileyim böyle haram olan şeylerin ya da davranışların sergilenmesi normalmiş gibi…uygun görmem' sözlerine tepki yağdı.



Eskişehir Valiliği’nin kentte aldığı 15 günlük etkinlik yasakları sebebiyle Anadolu Fest’in 9-12 Haziran arasında yapılacağı açıklandı. Mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilmediğini bildiren Anadolu Fest, “9-10-11-12 Haziran 2022 tarihleri arasına ertelenmiştir. Yaşanılan ve yaşatılan mağduriyet için üzgünüz” açıklamasında bulunmuştu.

Eskişehir’de esnaf ziyaretinde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici, bir gazetecinin sorusu üzerine, Eskişehir Valiliği’nin kentteki etkinlik yasağı hakkında konuştu. Destici, “Valiliğimizin bu konuda aldığı kararı doğru ve yerinde bir karar olarak görüyorum” diyerek şöyle konuştu:

“Müzik festivali, sanat adı altında bizim ahlakımızla, meşrebimizle, inancımızla, kültürümüzle uygun olmayan, gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili şerhimiz var."

Tepki yağdı

Sosyal medyada vatandaşlar hem müzik festivalinin yapılamamasına hem de BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci’nin sözlerine tepki gösterdi.