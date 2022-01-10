'Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum' diye 'tasarruf' açıklaması yapan Destici: Bizi anlayamazlar

Destici, '100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözlerine 'Bizi anlayamazlar' diyerek 'açıklık' getirmiş oldu.

Cumhur İttifakı Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tasarruf için 'kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum' açıklamasına tepki gösterenlere ilişkin "Hayatlarında bir ellerine çapa alıp tarla çapaladıklarını zannetmiyorum" dedi.

Sözlerini savunmaya devam eden Destici, "Toprağı saksıda, kuzuyu dizide sevilecek bir hayvan olarak görmüş olanlar bizi anlayamazlar. Tükettiğimiz pek çok şeyi de kendimiz üretiyoruz, hem tasarruf ediyoruz bunda hem de sağlıklı besleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Global'a konuşan Destici şu ifadeleri kullandı:

Bunlar algı operasyonu. Bütün Türkiye'yi gezdim. Canlı küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kilosu ne kadardır diye sorsam siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Canlı olarak 25 liraya kestirirsiniz, 50 liraya mal etmiş olursunuz ama kasaptan 100 liraya alırsınız. Ben kendi tükettiğim peyniri yazdan alıyorum, pekmezimi kendim yapıyorum. Bu imkanı herkes bulamayabilir, kendi hayatımı anlatıyorum."

'Sanki fakirin derdini paylaşıyorlar'

"Tasarruf yapmaya çalışıyorum. Tasarrufu bu zor şartlarda yapmaya zaten mecburuz, insan olarak da hayatın her alanında tasarruf etmek zorundayız" diyen Destici kendisini eleştirenlere yönelik "Sanki fakirin derdini paylaşıyorlar. Bunlar maskeli, cilalanmış Türkler. Bunlar algı operasyonu yapıyorlar." dedi.