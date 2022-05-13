İlk türbanlı vali, Erdoğan'a canlı yayında bunları söylemiş: 'Özgürleştirici adımlarınız sayesinde'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Kübra Güran Yiğitbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Afyonkarahisar Valiliği'ne atanmıştı.

Atama sonrası "Türkiye'nin ilk türbanlı valisi" haberleriyle gündem olan Yiğitbaşı'nın yıllar önce Kanal 7 ekranlarında bir canlı yayında Erdoğan'a yönelik sözleri yeniden gündem oldu.

Yiğitbaşı söz konusu programda türban kararı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ederken, "Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde o zamanlar imam hatip lisesi mezunu olduğumu ve şu başörtülü kimliğimle eğitim görme durumunu saklamak yolunda kaldım, vicdanen ne kadar rahatsız olsam da. Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yaptığım okulda başörtümle yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna öncelikle çok teşekkür ediyorum, buna vesile olduğunuz için" ifadesini kullanıyor.