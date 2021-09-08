Destici: Seçim barajı sıfırlanmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, HDP hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili, "CHP'yi anlıyoruz. İYİ Parti'ye ne oluyor? Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz, bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin de elini güçlendireceğiz" dedi.

Destici ayrıca seçim barajı tartışmalarına ilişkin ise "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" diye konuştu.