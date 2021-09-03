AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni seçim barajının netleştiğini söyledi.
Çelik, ''Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'' dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP seçim barajının netleştiğini açıkladı
Ömer Çelik, 'Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur' dedi.
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni seçim barajının netleştiğini söyledi.
Çelik, ''Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'' dedi.