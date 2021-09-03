AKP seçim barajının netleştiğini açıkladı

Ömer Çelik, 'Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur' dedi.

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni seçim barajının netleştiğini söyledi.

Çelik, ''Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur'' dedi.

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