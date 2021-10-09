Destici Erdoğan'la buluştu, seçim barajı talebini iletti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün AKP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Destici'yi, partiye gelişinde AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin karşılarken, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Destici, görüşmenin ardından binadan ayrıldı. Görüşmede yeni anayasa ve seçim barajı başlıklarının konuşulduğu öğrenildi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" diye konuşmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmesi sonrası seçim barajı için yüzde 7’de karar kılınmıştı. Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi BBP bu karardan memnun olmamıştı.

'Baraj sıfır olmalı'

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'a konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, "Barajın sıfır olması gerekiyor. Hele hele yeni sistemle beraber kesinlik böyle olması gerekiyor" dedi.

Karacan şöyle konuştu:

"Önceden şöyle bir kaygı vardı. Temsilde adalet ve yönetimde istikrar. Bir yandan adaleti sağlamaya çalışırken bir yandan da yönetimde bir istikrarsızlık olmasın diye kaygı vardı. Fakat yeni sistemle birlikte yürütme ve yasama artık birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı ayrı seçiliyor, Meclis ayrı seçiliyor.

Dolayısıyla bizim bu savunduğumuz barajın sıfır olması tezi aslında temsilde adalet ve yönetimde istikrar kaygısı ortadan kalkmış olduğu için daha da güçlü oldu. Biz şunu savunuyoruz, diyoruz ki demokrasinin en temel özelliklerinden toplumdaki her kesimin sesini duyurması ve temsil edilmesi aslolandır. Toplumdaki her kesimin aldığı oy nispetinde temsil edileceği bir sistemin kurulması lazım. Bunun yolu da barajın sıfırlanmasından geçiyor.

'En fazla yüzde 3 olabilir'

Yine de efendim Meclis’teki çoğunluk yürütmenin zihniyetiyle ters düşer, dolayısıyla karışıklık meydana gelir kaygısı taşınıyorsa orada da en fazla şu olabilir yüzde 3 olabilir. Yüzde 3 ‘ün üzerindeki her baraj temsilde adalet ilkesini zedeleyecek, onu ortadan kaldıracak bir mahiyete düşürür. Dolayısıyla biz bunu savunduk."