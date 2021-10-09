Destici Erdoğan'la buluştu, seçim barajı talebini iletti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün AKP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Destici'yi, partiye gelişinde AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin karşılarken, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Destici, görüşmenin ardından binadan ayrıldı. Görüşmede yeni anayasa ve seçim barajı başlıklarının konuşulduğu öğrenildi.
Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" diye konuşmuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmesi sonrası seçim barajı için yüzde 7’de karar kılınmıştı. Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi BBP bu karardan memnun olmamıştı.
'Baraj sıfır olmalı'
Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'a konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, "Barajın sıfır olması gerekiyor. Hele hele yeni sistemle beraber kesinlik böyle olması gerekiyor" dedi.
Karacan şöyle konuştu: