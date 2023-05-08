Destici de İmamoğlu'na yapılan saldırıya sahip çıktı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Beledİye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıya sahip çıktı.

CNN Türk'te konuşan Destici, saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu suçladı. İmamoğlu'nun valiliğin gösterdiği noktada miting yapması gerektiğini öne süren Destici, "Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar" diye konuştu.

Destici şunları söyledi:

"Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar."