Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytinburnu'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki 'iç savaşı'n mezhep ayrımcılığından ortaya çıktığını kaydederek Türkiye'de de bunun yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Alevilerle ilgili videoya ilişkin, "Milleti bölmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

'Sana Alevi olduğunu soran mı var?'

Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı mezhepçilik vurgusu yaptığını savunan Destici şöyle devam etti:

"Ben Aleviyim, diye açıklama yapıyor. Sana Alevi olduğunu soran mı var? Türkiye Cumhuriyeti devletinde bugüne kadar hangi başbakan adayı, hangi cumhurbaşkanı adayı etnik kökenini, mezhebini açıkladı? Mezhepçilik yapıyor, milleti bölmeye çalışıyorlar. Yetmiyor dönüyor diyor ki Cumhur İttifakı'nı kastederek 'Bütün Kürtleri terörist ilan ediyorlar'. Onun bütün Kürtler dediği HDP'nin yol arkadaşları. PKK'lı kol arkadaşları. Yoksa Kürtlere kim terörist der?"

14 Mayıs seçimlerinin tarihi önem taşıdığını vurgulayan Destici, "Bu seçim 'Tam bağımsız Türkiye.' diyenlerle mandacı zihniyeti kabul edenlerin seçimidir. Bu seçim 'Kendi uçağımızı da kendimiz yaparız, kendi bombamızı da kendimiz yaparız, kendi gemimizi de kendimiz yaparız, kendi savaş helikopterimizi de kendimiz yaparız, kendi İHA, SİHA'mızı da kendimiz yaparız.' diyenlerle bunları bugüne kadar yaptırmayanların seçimidir" ifadesini kullandı. (AA)