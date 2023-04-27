Dervişoğlu-Çıray tartışması sürüyor: 'Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama...'

İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray arasındaki gerginlik sürüyor.

CNN Türk'te bir programa katılan Aytun Çıray, "Ben bu partinin kurucu genel sekreteriyim. Birçok bölgede ittifaklar konusunda, Millet İttifakı konusunda, diğer konularda katkısı olmuş birisiyim. Benim taban sorunum da yok" dedi.

Aytun Çıray, şunları söyledi:

"Belki yakından takip edilmez, çok önemli bir iş değildir ama son yapılan İzmir'deki il başkanlığı seçiminde Müsavat Dervişoğlu bir aday çıkardı, ben bir aday çıkardım, benim çıkardığım aday kazandı. Benim tabanla ilgili bir problemim yok. Hiç kimseyle bir problemim yok, ben sadece ilkesel davranıyorum."

'Siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın'

Çıray'ın sözlerine Twitter'dan yanıt veren Müsavat Dervişoğlu, "Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın. Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım. Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama utanması olana… 14 Mayıs'ı bekle!.." ifadelerini kullandı.

Çıray, Dervişoğlu'nun sözleri sonrası söz konusu tartışmaya İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketledi.