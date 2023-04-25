İYİP'li Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray'a: Musibet, sen kimsin ki zarar verebilesin?

İYİP TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı adını anmadan eleştirdi. Dervişoğlu, Çıray’ın daha önce üyesi olduğu partileri sayarak “Bu partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım” dedi.

'Sadece problem oldun'

Çıray hakkında "musibet" ifadesini de kullanan Dervişoğlu’nun tweet’i şöyle:

“DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.”