Dersleri iptal edilen Prof. Dr. Kazancı: Kimse bana 'ne oldu’ diye sormadı

AKP’li Mehmet Metiner, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı’nın ders esnasında türbanlı bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunduğunu öne sürdü. Metiner’in iddialarının ardından Kazancı’ya yönelik sosyal medyada bir linç kampanyası yürütülürken üniversitedeki dersleri ise iptal edildi.

‘Emevileri anlatıyordum’

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre olay günü yaşananları anlatan Kazancı, “Derste Emevileri anlatıyordum. Emevi devletinin yaşam tarzına çok müdahale ettiğini belirttim. Dersten yaklaşık 8-9 civarı türbanlı öğrenci vardı. Bir öğrenci söz olarak, ‘Türbana da müdahale ediliyor muydu?’ diye sordu. Ben de her şeye müdahale edildiğini belirterek, ‘ben senin bunu neden taktığını yargılayamam. Ancak merak ediyorum dini nedenden mi, güzellik nedeniyle mi takıyorsun’ dedim. Olay bundan ibaretti” dedi.

‘Hocalar korkuyor’

Üniversite yönetiminin kendisine olaya ilişkin hiçbir şey soramadığını aktaran Kazancı, “Zaten emekliydim. Üniversitelerde de emekli hocalar konuşabiliyor. Diğer hocalar korkuyorlar. Derslerimin iptal edildiğini öğrenen öğrencilerim üzüldü, aradılar. Ancak onlar bu konu ile ilgilenmesinler ders çalışsınlar” diye konuştu.