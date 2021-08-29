Dersim'deki yangınla ilgili valilik ve OGM'den açıklama

Dersim'in Hozat ilçesinde 13 gün önce başlayan orman yangınına günler sonra bugün havadan müdahale yapılmıştı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hozat ilçemiz Tanzi Deresi üzerinde başlayan örtü yangını ekiplerimizin karadan iş makinaları ve arazözler ile havadan da uçak ve helikopterle müdahalesi sayesinde tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Öte yandan merkez ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi'nde bulunan Fırtına Veli Çeşmesi bölgesinde yeni bir orman yangını çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklamada "Tunceli'deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45'te, 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3'ünün kontrol altına alındı" denilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti:

"Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır."