Dersim'de yangın halen kontrol altına alınamadı

Dersim'de Fırtına Veli Bölgesinde yangın ikinci gününde rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Rojdere bölgesinde de yangın sürüyor.

Haber Merkezi

Dersim'de Fırtına Veli bölgesinde yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Dersim Belediyesi ekiplerin yanısıra yangına müdahale için gönüllülerin de yarın bölgede olacağını duyurdu.

Dersim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bugün Fırtına Veli Bölgesinde yangın ikinci gününde. Yangına itfaiye  ekiplerimiz, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü  ile gönüllüler katılım gösterdi. Rüzgar sebebiyle yangın çok hızlı yayılmakta. Yarın da bölgede olunacak" denildi.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da Twitter hesabından yangın bölgesinden bir video paylaşarak "Canımız yanıyor. Sebep olana kalmasın!" dedi.

Öte yandan Nazımiye ile Pülümür arasında yer alan Rojdere bölgesindeki yangın da sürüyor. Askeri bölge içinde yer alan yangına henüz bir müdahale olmadığı öğrenildi.

Rojdere bölgesindeki yangın...

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