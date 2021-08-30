Dersim'de yangın halen kontrol altına alınamadı

Dersim'de Fırtına Veli bölgesinde yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Dersim Belediyesi ekiplerin yanısıra yangına müdahale için gönüllülerin de yarın bölgede olacağını duyurdu.

Dersim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bugün Fırtına Veli Bölgesinde yangın ikinci gününde. Yangına itfaiye ekiplerimiz, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile gönüllüler katılım gösterdi. Rüzgar sebebiyle yangın çok hızlı yayılmakta. Yarın da bölgede olunacak" denildi.

Bugün Fırtına Veli Bölgesinde yangın ikinci gününde. Yangına itfaiye ekiplerimiz, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile gönüllüler katılım gösterdi.



Rüzgar sebebiyle yangın çok hızlı yayılmakta. Yarın da bölgede olunacak. pic.twitter.com/rN2OGzQrfO — Dersim Belediyesi (@BldDersim) August 30, 2021

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da Twitter hesabından yangın bölgesinden bir video paylaşarak "Canımız yanıyor. Sebep olana kalmasın!" dedi.

Canımız yanıyor. Sebep olana kalmasın! pic.twitter.com/OpA66yojHF — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 30, 2021

Öte yandan Nazımiye ile Pülümür arasında yer alan Rojdere bölgesindeki yangın da sürüyor. Askeri bölge içinde yer alan yangına henüz bir müdahale olmadığı öğrenildi.