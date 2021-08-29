Dersim'de iki yeni yangın: Henüz kontrol altına alınamadı

Dersim Hozat'ta 13 gündür süren orman yangınının ardından bugün ilde iki orman yangını daha çıktı.

Ovacık Munzur Vadisi'nde Fırtına Veli Çeşmesi mevkiindeki yangına bugün gönüllüler ve profesyonellerden oluşan 60 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla müdahale sona ererken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Dersim'de bugün bir başka yangın da Pülümür Vadisi'ndeki Rojderesi bölgesinde çıktı. soL'un edindiği bilgiye göre hava karardığı için bu yangına da müdahale durdu.

Her iki yangına da müdahalenin yarın ekiplerce yeniden başlayacağı öğrenildi.

Maçoğlu: Hozat-Ovacık yangınına havadan müdahale başladı, bu olumlu gelişme

Fırtına Vali Çeşmesi'nde yangına müdahale çalışmalarına katılan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hozat- Ovacık bölgesinde yangına havadan müdahale başladı. Bu olumlu gelişme.

Bunun yanı sıra Ovacık Munzur Vadisi Fırtına Veli Çeşmesi mevkiinde başka bir yangın haberi aldık ve olay yerine geçtik. Yangına profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 60 kişilik ekiple müdahale ettik" dedi.

Hozat- Ovacık bölgesinde yangına havadan müdahale başladı. Bu olumlu gelişme.

Bunun yanı sıra Ovacık Munzur Vadisi Fırtına Veli Çeşmesi mevkiinde başka bir yangın haberi aldık ve olay yerine geçtik. Yangına profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 60 kişilik ekiple müdahale ettik. pic.twitter.com/0w3JeMWvX7 — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 29, 2021

Maçoğlu "Orman işletme ekipleri de alandaydı. Aynı zamanda yangına havadan da uçak ve helikopterle müdahale edildi" diye belirtti.

Maçoğlu yangına müdahaleden fotoğrafları paylaştığı mesajına ise "İtfaiye ekiplerimiz, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile gönüllüler de bölgede. Yangına müdahale ediyoruz" notunu düştü.