Dersim'de elektrik dağıtım şirketi işçileri iş yavaşlattı

Dersim'de elektrik dağıtım şirketinin kent merkezinde ve kentin ilçelerinde çalışan işçiler, maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. binası önünde basın açıklaması yapan işçiler, taleplerini açıkladı.

Açıklama yapan işçilerden Şahin Özmen, şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sebebi bizler değiliz. Bizler üreten, çalışan emeğimizle, alın terimizle yaşayan emekçileriz. Kimse bizden fedakârlık beklemesin. Hakkımız olanı istiyoruz; insanca yaşayabilecek bir ücret. Gücümüz birliğimizdir.

Taleplerimiz şunlar; net 22 bin TL maaş artı yan gelirler. Yılda iki tam ikramiye, banka promosyonu, sendika sözleşmesinin üç yıldan daha az bir süreye indirilmesi." (ANKA)