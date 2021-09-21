Dersim Belediyesi'nden öğrencilerin barınma sorununun çözümü için çağrı

Ülke genelinde üniversite öğrencilerinin yaşadığı büyük barınma krizine karşı Dersim Belediyesi'nden dayanışma çağrısı geldi.

"Barınma hakkı hepimizin. Kapını mağduriyet yaşayan öğrencilere aç. Dayanışmayı büyüt!" denilen açıklamada, çoğunluğu yurt dışında, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de yaşayanların Dersim'de yazlık olarak kullandığı evlerin bulunduğu, bu isimlerin dayanışma için evlerini öğrencilere geçici olarak tahsis etmesi istendi.