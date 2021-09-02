Dersim Belediyesi: Yangınlar kontrol altına alındı

Dersim Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında çıkan yangınların söndürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Hozat-Ovacık arasında Karaoğlan mevki ve Munzur Vadisi Milli Parkında Fırtına Veli Çeşmesi mevkisindeki yangının dün söndürüldüğü bildirildi. Merkez Aktuluk mevkisinde başlayan yangına da aynı gün içerisinde müdahale edilerek kontrol altına alındığı aktarıldı.

Roj Deresi mevkisindeki yangın bugün söndürüldüğü ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bugün Pülümür Balpayam köyünde çıkan yangının havadan yapılan müdahale ile sona erdiği kaydedildi.

Belediye, "Balpayam, Roj Deresi ve diğer bölgelerde çıkan yangınların takipçisi olacağız.Yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarını ve rüzgar kaynaklı yayılma olasılıklarını dikkate alarak sürecin takip edeceğiz. Emeği geçen tüm kamu kurumlarına, STK'lara , demokratik kitle örgütlerine, bu kurumlarda çalışan emekçilere ve gönüllülere ve bir bütün halkımıza teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.