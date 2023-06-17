Dere yatağında olduğu gerekçesiyle yıkılan okulun yerine iş merkezi inşa edildi

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü, dere yatağında ve 'riskli' alanda olduğu gerekçesiyle geçen yıl boşaltılan İsmetpaşa İlkokulu ve Ortaokulu arazisini, kentin başka bir noktasında okul yapması karşılığında Acar Group’a tahsis etmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre 'riskli' olduğu iddia edilen okul arsasına Acar Group’un 10 katlı iş merkezi inşa etti.

Eğitim-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Nizam Kaplan, arsanın peşkeş çekildiğini belirterek ''Çocuklarımızın hayatının birileri daha zengin ve güzel bir yerde yaşayacak diye neden önemsiz hale getiriyorlar? Ama bunu kabul etmeyeceğiz ve tepkimizi ortaya koyacağız'' sözleriyle tepki gösterdi.