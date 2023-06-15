'Depremzedelerin sağlam ev ve arazilerine kamulaştırmayla el konuluyor'

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Hatay’da depremzede vatandaşın sağlam evinin olduğu arazilerde ya da zeytinlikler ve tarım arazilerinde yapılan haksız kamulaştırmaları Meclis gündemine taşıdı.

6 Şubat depremlerinde yıkılan toplam bina sayısının yarısının Hatay’da bulunduğuna vurgu yapan Güzelmansur, Hatay’ın yeniden yapılandırılması kapsamında, TOKİ tarafından inşa edilecek afet konutları için alınan kamulaştırma kararlarının depremzede vatandaşı mağdur ettiğini belirtti.

Kamulaştırılan alanlarda vatandaşların sağlam evlerinin, zeytinliklerinin veya tarım arazilerinin bulunduğuna dikkat çeken Güzelmansur “Acele ve yanlış yapılan kamulaştırmalar depremzede vatandaşlarımızın yuvalarını ve ekmek teknelerini, ederinin çok altında fiyatlarla ellerinden almaktadır. Hatay’da uygun ve boş hazine arazileri dururken vatandaşın özel mülkünün kamulaştırılması afetin ranta dönüştürüldüğüne yönelik şüpheleri kuvvetlendirmektedir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Hatay’da özel mülkiyet kapsamında kamulaştırılan zeytinlik ve tarım arazisi miktarının ilçe ve mahalle bazındaki detaylarını soran Güzelmansur’un önergesinde yer alan diğer sorular şunlar: