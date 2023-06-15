Söğütlüçeşme'deki AVM yapımında sona geliniyor: Aylar geçti bilirkişi heyeti raporu hâlâ ortada yok

Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki sürece rağmen yapımına devam edilen İstanbul Söğütlüçeşme'deki AVM projesinde sona geliniyor. Bakanlığın 'çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararının ardından açılan davada İdare Mahkemesi tarafından bir bilirkişi heyeti atanmış ve gelen heyet 11 Nisan günü alana giderek inceleme yapmıştı. Ancak aradan iki ayı aşkın süre geçmesine rağmen heyet tarafından hâlâ bir rapor hazırlanmadı.

Bilirkişi heyetinin raporu neden hazırlanmıyor?

Söz konusu raporun hazırlanması için bilirkişi heyeti iki kere ek süre talep etti. Ancak bu süre zarfında inşaat çalışmalarının da hızlanmasıyla bölgedeki yaya ve araç trafiği şimdiden felç olmuş durumda. Kadıköylüler haftalardır bilirkişi tarafından hazırlanacak raporu bekliyor. Çünkü heyetin yaptığı inceleme ziyaretinde de alanda hareket etmenin ne kadar zor olduğu görülmüş, keşfi yapan heyet üyeleri düzensiz ve daralmış yaya yolları nedeniyle zaman zaman birbirini kaybetmiş ve hatta heyetin getirdiği araç dahi söz konusu alanda güçlükle hareket edebilmişti.

İTÜ İnşaat Fakültesi eski öğretim üyelerinden ulaşım uzmanı Prof. Dr. Haluk Gerçek, projenin yarattığı güçlükleri bir kez daha hatırlattı.

"Rapor henüz teslim edilmedi ama bir yandan da inşaat bitmek üzere. Bu projenin ve onun eki olan AVM'nin yapılması için mantıklı bir gerekçe de söyleyemiyorlar. Teknik açıdan da ulaşım açısından da Söğütlüçeşme'nin bir terminal noktası olması açısından da bu projeye bir gereklilik yok. Bölgedeki zaten sıkışık olan alanı iyice daraltıyorlar."

Prof. Dr. Haluk Gerçek

Avukat Onur Cingil: Oldu bittiye getirmek istiyorlar

Süreci yakından takip eden Avukat Onur Cingil, "Rapor geciktirilerek proje oldu bittiye getirilmek isteniyor" dedi.

"Zaten bilirkişinin keşif gününü vermesi bile çok uzun sürmüştü. Ek dilekçeler vs. iletmiştik. Projenin trafik yoğunluğu yaratacağını bilimsel olarak ortaya koyan raporlar da zaten var. O yüzden bilirkişiler için çok zor bir konu değildi. Ama maalesef süreci sarkıtıyorlar. Buradaki amaç davanın halk lehine sonuçlanması ihtimaline karşı süreci oldu bittiye getirmek. Burayı boşaltılmış ve betonlaştırılmış bir noktaya getirmek istiyorlar. Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporu bir an evvel bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz."

Avukat Onur Cingil

Projeye karşı uzun bir süredir mücadele veren Kent Suçları Takip Ağı Hukuk Komisyonu'ndan Avukat Nilda Baltalı ise "Mahkeme dosyaya özensiz bakıyor" dedi. ''Raporun gecikmesi dosyanın teknik olarak da aksamasına neden oluyor. Öğretim üyelerinin toplanıp alanda keşfini yapması bile çok uzun sürmüştü. Mahkemenin özensiz hareket ettiğini düşünüyorum. Bu arada inşaat çok hızlandı, neredeyse sonuna gelindi." Avukat Nilda Baltalı

Depremi hiçe sayan proje için uzmanlar da kaygılı

Henüz birkaç ay önce kendini bir kez daha hatırlatan deprem gerçeği ile birlikte Söğütlüçeşme'deki proje de önem kazandı. Uzmanlar gerçekleşen faaliyetin afet riskini arttırdığının altını çiziyor. İlgili inşaat firması ise olası bir ağırlık binmesi durumunda çökme tehlikesi bulunan zeminin temellerinin sağlamlaştırılması için çalışma yapılması yönünde beyanlarda bulunsa da buna dönük hiçbir somut adım atmıyor.

İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Uzmanlara göre olası bir büyük depremde zaten yeterli deprem toplanma alanı bulunmayan Kadıköy'de hem inşaatın hem de tamamlandıktan sonra açılması planlanan 108 adet dükkanın yaratacağı trafik nedeniyle söz konusu proje önemli oranda risk teşkil ediyor.