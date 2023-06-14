Halk Eğitim Merkezi neden tahliye edildi? Güçlendirme çalışmasından Koruma Kurulu'nun haberi yok!

88 yıllık tarihi ile İstanbul Kadıköy'de hizmet veren Halk Eğitim Merkezi, geçtiğimiz haftalarda deprem riskine karşı güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle apar topar tahliye edilmişti. Tarihi binadan tahliye işlemi gerçekleşti ancak güçlendirme çalışması yapılacağına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen yazı dışında herhangi bir resmi belge iletilmedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, resmi bir bildirim yapılmadığını belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazdı ve kararın resmi evrak yoluyla iletilmesini talep etti.

Koruma Kurulu'ndan gelen yanıta soL Haber ulaştı. 88 yıllık tarihinden koparılan Halk Eğitim Merkezi için alınan güçlendirme kararından Koruma Kurulu'nun haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı: Hukuki süreç başlayabilir

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, Koruma Kurulu tarafından gelen yanıtı soL'a değerlendirdi. Köymen, "Hukuki bir süreç başlayabilir" dedi.

Köymen şunları söyledi:

"Tescilli bir yapı olduğu için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile ilgili muhatap Koruma Kurulu'dur ancak Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ile ilgili herhangi bir proje onaylanmadığı ortaya çıkmış oldu. TMMOB Yönetim Kurulu olarak yakın zamanda bir toplantımız olacak ve bu konu gündemimizin arasında elbette. Sürecin başından beri takipçisiydik ve olmaya da devam edeceğiz. Resmi kurumlardan resmi yazışmalarla resmi yanıtlar talep ediyoruz. Sürecin işleyişine göre hukuki olarak da bir mücadele başlatabiliriz."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü: Mağduruz

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, soL'a açıklamalarda bulundu, "mağduruz" dedi:

"Ben bu kurumun müdürüyüm. Ancak olaylar tamamen benim dışımda gelişiyor. Bizi apar topar tahliye ettikleri gibi binamızda hala bir çalışmanın da başlamadığını görüyoruz. Çok mağduruz."

Kaymakam da "Raporun üzerine fazla gitmeyin" demişti

Koruma Kurulu'ndan gelen yanıt akıllara sürecin henüz başında kaymakam ile öğretmenler arasında gerçekleşen toplantıyı getirdi. Çünkü bu toplantıya katılan öğretmenler tahliye edilen bina hakkında hazırlandığını düşündükleri deprem raporunu kaymakama sormuş ancak kaymakam bu sorulara, “Burası bir şekilde boşaltılacak, rapor üzerine fazla gitmeyin” yanıtını vermekle yetinmişti.

Kitapların akıbeti de bilinmiyor

A ve B blok olmak üzere iki ayrı yapının bulunduğu Halk Eğitim Merkezi, köklü tarihinin yanı sıra zengin kütüphanesi ile de biliniyor. Hem öğretmenlerin hem de kursiyerlerin en büyük kaygılarından birini kütüphane oluşturuyor. Tahliye işlemleri sırasında kitapların düzgün ve korunaklı bir şekilde muhafaza edilip edilmediği de hala bilinmiyor.

İstanbul Valiliği tarafından 18 Şubat 2023 tarihinde açıklanan 93 riskli okulun arasında bulunmadığı halde tahliye edilen kurum, şu an eğitimlerini Kızıltoprak’ta bulunan İbrahim Öktem İlkokulu ve Feneryolu Halk Eğitim binasında yapıyor.

Yetkililer tarafından en fazla 6 ay süreceğini belirtilen güçlendirme çalışmaları ise tahliyenin üzerinden haftalar geçmesine karşın henüz tam anlamıyla başlamış değil.