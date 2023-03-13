Depremzedelere hakaret eden Selmanoğlu'na AKP'nin seçim koordinasyonunda görev

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak, Yurtdışı Seçim Koordinasyonları görevlendirmelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Görevlendirmelerde dikkat çeken bir isim de yer aldı. Sosyal medyada çektiği videolarla AKP’ye destek veren Tuğrul Selmanoğlu, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Selmanoğlu son olarak yetersiz yardımlardan dolayı hükümeti eleştiren depremzedelere sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile hakaret etmiş, "tasmalı itler" ifadelerini kullanmıştı.



