Afet konutu ihalesi AKP’li ismin damadına gitti

Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar için ihale süreci başladı. İhaleler yine iktidara yakın isimlere gitti.

Adıyaman’da toplu konutlar için düzenlenen bir ihaleyi TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahit Hamza Ekşi'ye ait Ahes İnşaat firması 999 milyon liraya aldı.

Davet usulü ihale

Sözcü’nün haberine göre davet usulüyle yapılan ihaleyi kazanın firma İstanbul Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi’nin de yakınlarına ait. Kadem Ekşi, 2015 yılında AKP’den İstanbul milletvekilliği için aday adayı da olmuştu. Hamza ve Ebubekir Ekşi kardeşlerin babası Süleyman Ekşi, Ekşioğlu Vakfı’nın başkanı. Öte yandan Ekşioğlu Vakfı’nın sitesinde yer alan bilgilere göre THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Ekşi ailesine yakın isimlerden.

11 yılda 6 milyar lira ihale

Ahes İnşaat firması son yıllarda kamudan aldığı ihalelerle dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AKP’li belediyelerden birçok ihale aldığı görülen firmanın en fazla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı TOKİ'de ihale alması dikkat çekiyor. Ahes İnşaat son 11 yılda kamudan 6 milyar liranın üzerinde ihale aldı.

Hamza Ekşi’nin babası Süleyman Ekşi, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 5 milyon lira bağışlamıştı.