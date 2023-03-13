Kızılay'dan sonra AFAD'ın da skandalı ortaya çıktı: Vinç ticareti

Çadırları ve gıda paketlerini para ile satan Kızılay’ın ardından AFAD’ın deprem bölgesindeki skandalı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye’nin her bölgesinden giden özel sektöre ait vinçler çalıştırılmadı. AFAD, vinç sahiplerinin “Operatör yok. Para verirseniz çalışırlar” diyerek yurttaşlardan para almasına sessiz kaldı. Yakınlarını enkaz altından kurtarmak için onlarca vatandaş, AFAD’ın kontrolündeki vinçlere saatliği 10 bin TL’den para ödedi.

Para veren bir yurttaş konuyu yargıya taşıdı.

Başka bir depremzede, “Biz canımızı kurtarmak için vinç beklerken AFAD’a bağlı vinç sahipleri bizden para istedi. Bunu AFAD neden takip etmedi. Neden insanlık dışı olaya izin verdi” diyerek tepki gösterdi.

Orhan Aydın: '21. yüzyılın vicdansızlığı'

Hatay’daki depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın’dan da vinç sahiplerinin para istediği ortaya çıktı. Aydın, “İlk dört gün su, çorba her şeyi para ile sattılar. Yol kenarlarına park edilen vinç sahiplerine gidip yalvardım. Saatine 10 bin TL istediler. Kızıma ulaşmaya çalıştım” dedi.

Aydın, “Günlerce vinç bekledik ama gelmedi. Üç gün, AFAD, Kızılay ve devlet yoktu. Bekleyen vinçlerin operatörü olmadığı için bizlerden para istediler. Ben günlerce bunlara teslim olmamak için isyan ettim. İkinci gün akşamı vinç bulamadım. Onlarca iş makinesi duruyordu. Emir veren yok. İş makinelerini, vinçleri kiraya vermeye çalıştılar. Saatliği 10 bin TL ve günlüğü 50 bin TL’ye pazarlık yaptılar. Biz bu vinçlere para ödedik. 21. yüzyılın vicdansızlığını gördüm. Çorbayı ve suyu dahi para ile satanlar vardı. Bunlara şahit oldum. AFAD neden bunları takip etmedi. Kendi kontrolünde olan vinçlerden para alınmasına nasıl izin verdi” dedi.