Kızılay Başkanı dokunulmazlık peşinde: 'AKP’den milletvekili aday adayı olacak' iddiası

Depremzedelere çadır beklerken çadır satarak bir skandala imza atan, tepkilerin her geçen gün daha da artmasına rağmen istifa etmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın yaklaşık iki aydır AKP’den milletvekili adayı olmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Milletvekili aday adaylığı başvuruları yarın başlıyor. BirGün’den İsmail Arı'nın AKP ve Kızılay kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AKP listelerine memleketi Malatya’dan vekil adayı olarak girmek istiyor. Kınık'ın AKP’ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacağı iddia ediliyor.

Dokunulmazlığı olacak

Kulislerdeki iddialara göre, Kerem Kınık hakkında çok fazla usulsüzlük ve yoksuzluk dosyası ile savcılığı suç duyurusunda bulunulduğu için dokunulmazlık zırhına bürünmek ve vekil olmak istiyor.

Hem Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktarılması skandalı hem de çadır satılması skandalı ile ilgili de Kınık hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yeni usulsüzlük belgeleri yolda mı?

Ayrıca habere göre Kızılay içerisindeki Kınık’ın imzasının olduğu birçok işlemin de usulsüz olduğu belirtiliyor. 2015 yılından beri Kızılay’ı yöneten Kınık hakkında gelecek günlerde daha fazla bilgi ve belgenin de ortaya çıkacağı konuşuluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kerem Kınık’ın adaylığa sıcak bakıp bakmadığı ise şimdilik bilinmiyor.