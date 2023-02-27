Depremzedelere göndermediği çadırları satmışlardı: Kızılay'ın deposundaki çadırlar cihatçılara gitmiş

Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelerin çadır taleplerini görmezden gelen Kızılay, Hatay’da iki yıl önce yüzde 95 kapasite ile dolu olduğu açıklanan lojistik deposundan depremzedelere ilk üç gün ne çadır ne battaniye ne de gıda yardımı ulaştırabildi. Depremin ardından Kızılay'ın depremzedelere göndermesi gereken çadırları, sivil toplum kuruluşlarına fahiş fiyatla sattığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Kızılay deposu, o dönem cihatçılara ev sahipliği yapan İdlib’e çadır, battaniye ve gıda yardımı gönderme amacıyla kurulmuştu.

Kızılay Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, o günlerde yaptığı açıklamada Suriye’ye günlük minimum 6 TIR yardım gönderildiğini açıklarken Hatay’daki lojistik merkezin kapasitesinin ise bağışlarla birlikte yüzde 95’e ulaştığını belirterek lojistik deponun işleyişi hakkında şu bilgileri vermişti:

“Son zamanlarda İdlib’de yaşanan insani dramdan dolayı, lojistik hizmetimiz bayağı hızlandı. Bağışçılarımız gönüllerinden geçen bağışlarını Kızılay’a gönderiyorlar ve şu anda depo kapasitemiz yüzde 95 dolu. Şu anda içeride çadır, battaniye, yatak ve hijyen... Bunlar en önemli ihtiyaçlar. Çünkü insanlar evlerini bırakmış gelmişler. Biz şöyle bir örnek veririz her zaman, afette insanlara istediği kadar gıda verebilirsiniz ama bir aileyi yağmurun altında yemek erken düşünemezsiniz. O yüzden öncelikle insanlara bir barınma sağlamalıyız. Onları çadırın içine almamız gerekiyor, birinci önceliğimiz budur.”