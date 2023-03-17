Depremzedelere gönderilen yardımları çalan üç kişi tutuklandı

Mersin'den depremzedeler için gönderilen ve Kahramanmaraş'ta AFAD yetkililerine teslim edilmesi gereken 25 ton gıda malzemesini çalan üç şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; polise başvuran H.B, bir lojistik firması aracılığıyla ayarlanan tır şoförüyle Afşin'deki depremzedeler için AFAD'a teslim edilmesi gereken 15 ton ayçiçeği yağı ile 5'er ton pirinç ve mercimeğin adrese ulaşmadığı, aracın ve malzemelerin akıbetinin bilinmediği şikayetinde bulundu.

Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tırın geçtiği güzergahı inceledi.

Tıra yüklenen malzemelerin Mardin ve Batman'daki dört farklı depoya aktarıldığı tespit edildi, çalışma sonucu yardım malzemelerini buldu.

Ekipler, olaya karıştıkları değerlendirilen O.İ, B.Ç, S.D, G.I, D.Ö. ve F.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ, B.Ç. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. (AA)