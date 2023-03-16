Depremzedeler sele karşı uyarmış: 'Suyun buraya geleceğini söyledik dinlemediler'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Ayketin, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, depremin ardından sel felaketinin vurduğu Adıyaman Karapınar 4 No’lu çadır bölgesinde çadırkentlerde yaşayan yurttaşların sorunlarını dinledi. Yurttaşlar sel nedeniyle yıkılan çadırlarını vekillere gösterdi.

Bir yurttaş, “İki senedir ben bu mahalledeyim, çadırkent kurduklarında dere yatağıdır dedik, buraya kurduklarında Adıyaman’ın bütün suyunun buraya yıkılacağını da söyledik… Ama bize ‘Biz biliyoruz, biz bu işin uzmanıyız’ dediler. Bizi bu çamurun içine kurdular” dedi.

'Bana 3 tane plastik palet verdiler'

Gece yağmurun ardından kendilerine palet verildiğini aktaran yurttaş, “Bana 3 tane plastik palet verdiler, ben 8 kişi çadırdayım. Benim çadırımın içine 12 tane palet kurarsam, çadırın içini kaplayacak. 3 palet üzerinde ben 8 kişi nasıl yatacağım?” diye sordu.

Yurttaş, yemek için çamurun içinde sıraya girdiklerini de kaydetti.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere ise şunları söyledi:

“Dün geceden beri aralıksız yağan yağış sonrası, halen yağış devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi, çadırlar su dolu ve ortalık çamur deryasına dönmüş durumda. Annelerimiz, terlikle bu suyun içerisinde, dün geceden beri yaşam mücadelesi veriyorlar. Burada büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. 9 şiddetindeki depremde daha etkili vicdanları kanatan, hepimizin yüreğini param parça eden bir tablo var. Buradan iktidara çağrı yapıyoruz. Hani barınma sorunu çözülmüştü. Sayın bakan hani barınma sorununu çözmüştünüz. Gelin bu tabloyu görün ve bir an evvel bu insanların bu çadır ve çamurlardan kurtarılıp, uygun yerlere nakledilmesi gerekiyor. Nereye gönderecek, ne yapacaksanız gelin hep beraber bu insanlarımızı bu zor andan kurtaralım. Bunların hepsi hastalık kapacak. Soğukta dün geceden beri ıslak battaniyelerle ayakta durmaya çalışıyorlar... Adıyaman yıkıldı bir kez daha yıkılıyor, insanlar ölümle pençeleşiyor ve kurtarılmayı bekliyorlar.” (ANKA)