Depremzedeler misafirhanelerden çıkarılıyor: 'Valilikler tahliye kararları gönderildi'

6 Şubat depremlerinin ardından kamuya ait misafirhanelerde barınmak zorunda kalan yurttaşlar için birçok ilde alternatif sunulmadan valilikler eliyle tahliye kararı çıkarıldı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, çok sayıda depremzedenin bulunduğu şehirdeki hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle önerge veren CHP’li Yaman, ''Depremzedelerin herhangi bir gerekçe ve alternatif sunulmadan bu tesislerden çıkarılmak istenmesinin sebebi nedir?'' diye sordu.

Ankara'da ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nde kalan depremzedelere Whatsapp'tan gönderilen bir mesajla misafirhaneyi terk etmeleri istenmişti. soL'a konuşan depremzedeler kararın Ankara Valiliği tarafından verildiği yönünde açıklama yapıldığını ve misafirhanede kalmak isteyenlerden günlük 470 lira talep edildiğini aktarmıştı.