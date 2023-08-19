ODTÜ kapıyı gösterdiği depremzedelerden günlük 470 lira istedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından “kenti yeniden inşa etmek için bir yıl müsaade” istemişti. Bu sözün üzerinden altı aydan fazla geçti. Deprem bölgesindeki hijyen problemleri, barınma sorunlarıysa çözüme kavuşmaktan hâlâ çok uzak. Ülkenin pek çok şehrindeki öğrenci yurtları ve misafirhanelerde kalan depremzede yurttaşlarsa kendilerine herhangi bir alternatif sunulmadan kapı dışarı edilmeye çalışılıyor.

ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi de bunlardan biri.

Kampüsün diğer yerleşim alanlarında uzak bir noktasında bulunan misafirhane, şahsi araç veya ticari taksi dışında ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bir yer. Deprem sonrasında, bölgeden gelenlere kapılarını ilk açan tesislerden biri de bu misafirhane olmuştu. Depremzedelerin tahliye edileceğine dair alınan duyum üzerine, ODTÜ’den bir grup öğrenci misafirhaneyi ziyaret etti.

Resmi belge yok, Whatsapp’tan mesaj var

Afetzedelere, misafirhaneyi en geç 20 Ağustos gününe dek tahliye etmeleri gerektiğini bildiren talimat, Whatsapp grubunda yetkili personel tarafından paylaşılan bir mesajdan ibaret. Yurttaşlar karşılarında muhatap bulamamaktan, kendilerine resmi bir belge gösterilmemesinden yakınıyor.

Misafirhane müdürü, kararın üst amirinden geldiğini söylemekle yetinip herhangi bir resmi belge göstermiyor. Soru soranlara Ankara Valiliği’yle iletişime geçmelerini söylüyor. Valilik de, bu kararın kendisiyle değil, ODTÜ Rektörlüğüyle ilgili olduğunu iddia ederek soruları yanıtsız bırakıyor.

Depremzedeler ne resmi bir belge ne de konuşulabilecek bir yetkili, bir muhatap bulabiliyor.

Herkese eşit muamele: Kapı dışarı!

Yurttaşlardan biri, kendilerine uygulanan muameleyi şöyle anlatıyor: “Yetkililerle görüşüyoruz, söyledikleri ‘herkese eşit davranıldığı’. Eşit olduğu doğru ama bu adil değil ki! ‘Suistimal edenler var’ deyip, fırsattan istifade, hepimizi kapı dışarı etmeye çalışıyorlar.”

Misafirhaneden çıkarıldıklarında gidecek başka yerlerinin olmadığını söyleyen bir yurttaş, kira yardımı veya konteyner desteği almadığını, özellikle son aylarda artan ev kiralarının da etkisiyle ekonomik durumunun kiraya çıkmak için yeterli gelmediğini söylüyor.

Alternatif yok değil, günlüğü 470 lira

Misafirhane müdürlüğü, yine Whatsapp üzerinden gönderdiği bir mesajla, burada konaklayan yurttaşlara “21 Ağustos günü ve sonrasında kalmak isteyenlerin günlük kişi başı ödeme yapması gerektiğini” bildiriyor. Meselenin pek çok yanında olduğu gibi, bu noktada da resmi bir açıklama yapılmış veya belge sunulmuş değil. Afetzedelere gönderilen mesajdaysa, misafirhanede kalmaya devam edebilmeleri için, “memurlar için yaklaşık 400, memur olmayanlar için 470 lira günlük kişi başı ödeme yapılması” şartı koşuluyor.

'Kendi vatanımızda vatansız kaldık'

Bir afetzede, burada bulunan pek çok yurttaş gibi kendisinin de sağlık problemleriyle uğraştığını söylüyor. Bir diğeri annesinin kanser hastalığıyla ilgilendiğini, ona refakat ettiğini. Bir başkasıysa akrabası olan küçük bir çocuğun bacağının enkaz altında kaldığı için hasar gördüğünü, geçtiğimiz hafta on sekizinci ameliyatına girdiğini anlatıyor. Yurttaşlardan birinin söylediği söz, devlet nezdinde uğradıkları muameleyi açıkça özetler nitelikte: “Kendi vatanımızda vatansız kaldık.”