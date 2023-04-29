Depremzedeler için mahkemeden önemli karar

Elazığ 2. İdare Mahkemesi, Elazığ depremi sırasında evi yıkılan bir vatandaşın açtığı davada emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, vatandaşın evinin “idarenin hizmet kusuru nedeniyle” yıkıldığını belirterek, Elazığ Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile AFAD’ın toplamda 25 bin 848 lira tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan on binlerce vatandaş için de emsal niteliği taşıyor.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Dava dosyasına göre E.A isimli vatandaş, 24 Ocak 2020’deki Elazığ depremi sırasında ağır hasar görerek yıkılan evinin, inşası sırasında teknik standartlara uygun yapılması gerektiği halde yapılmadığı, görev ve sorumlulukları bulunduğu halde gerekli denetimleri yapmadıkları gerekçesiyle AKP’li Elazığ Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) aleyhine 23 bin 848 lira maddi 2 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açtı.

Elazığ Belediyesi davaya süresi içinde savunma vermezken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, davanın AFAD ve Belediye aleyhine açılması gerektiğini savundu. Bakanlığın mahkemeye sunduğu savunmasında, yapıların imar ve deprem mevzuatına uygunluğu konusunda denetim yetkilerinin bulunmadığı öne sürülerek, denetim yetkisinin “ilgili belediyelerin veya İl Özel idarelerinin sorumluluğu altında olduğu” iddia edildi. AFAD ise sorumluğun belediye ve Bakanlık’ta olduğunu savunarak, kendilerinin yetki ve görevleri arasında zarara neden olabilecek kesin, yürütülebilir ve icrai nitelikte bir eylem olmadığını ileri sürdü.

Kararda, “Belediyeler, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile AFAD’ın yasaların verdiği çeşitli görev ve yetkileri nedeniyle deprem hassasiyeti olan bölgeye ilişkin yaşam çevrelerinin deprem afetinden korunması konusunda hukuki sorumlulukları bulunduğuna” dikkat çekildi. Dava kapsamında yaptırılan bilirkişi incelemesinde, Elazığ Belediye Başkanlığının "Proje ve uygulama konusundaki denetim görevlerinin tam olarak yerine getirmemesinden dolayı %20”, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nin Plan ve projelendirme konusundaki denetim görevlerinin tam olarak yerine getirilmemesinden dolayı %3”, “AFAD’ın Afet durumu ile ilgili gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapılmamasından dolayı %2 oranında sorumlu olduğunun” tespit edildiğine yer verildi.

Karar uyarınca, Elazığ Belediye Başkanlığı 20 bin 679, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 101, AFAD ise 2 bin 67 lira maddi ve manevi tazminat olmak üzere toplamda 25 bin 848 lira ödeyecek. Mahkemenin bu kararı 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde evleri yıkılan depremzedeler yönünden de emsal niteliği taşıyor.