Depremzedeler için ayrılmıştı: Önce AVM ve otel inşaatı yapıldı, sonra satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “2020 yılında yaşanan Elazığ depreminde bölgede yer alan bazı eğitim kurumlarının hasar görmesi sonucu kullanılamaz hale geldiğinden yeni tesislere ihtiyaç olduğu” gerekçesiyle YİMPAŞ binaları ve arazisini Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Ekim 2020’de, bu arazi üzerine "Malatya halkına ücretsiz hizmet sunmak üzere, başta kütüphane olmak üzere kültürel tesisler, özellikle gençlere yönelik sosyal tesisler ve işletmeler kurulacağını" söylemişti.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "YİMPAŞ binalarının 400 öğrencilik üniversite öğrenci yurdu olarak düzenlenmesi" vaadinde bulunmuştu. Ancak YİMPAŞ binası ranta kurban gitti. Binaların tadilatı belediye bütçesinden yapılırken deprem mağdurları unutuldu. Bunun yerine şartlı olarak verilen devasa alan otel ve AVM’ye çevrildi. Ayrıca benzin istasyonu da eklenen projede halktan tepki gelince istasyon iptal edildi. 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan ihale ile YİMPAŞ binası yıllık 1 milyon 650 bin lira tahmini bedelle 29 yıl 6 aylığına kiraya verilmişti. Bu yılın Ocak ayında ise arazi ve binaların satışı için ihaleye çıkıldı.

Depremde zarar gördü

YİMPAŞ binası alanını tamamı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine satış yöntemiyle 2021’de devredildi. Tapu kaydını üzerine alan Malatya Büyükşehir Belediyesi YİMPAŞ binasını ve yanındaki arsayı "Kapalı Teklif Usulü” ile satışa çıkardı. Kahramanmaraş merkezli depremden altı gün önce 31 Ocak 2023 tarihinde ihale düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yayımladığı satış ihalesine göre; Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesinde tapu kaydı görünen 15 bin 723 metrekare büyüklüğündeki YİMPAŞ binası ile yanındaki 1.339 metrekare büyüklüğündeki arsa "Kapalı Teklif Usulü” ile satışa sunuldu. YİMPAŞ binası için 252 milyon 887 bin TL, arsa için ise 3 milyon 347 bin 500 lira muhammen bedel konuldu. 31 Ocak 2023’te kapalı zarf usulü yapılan ihaleden altı gün sonra Kahramanmaraş merkezli depremde bina zarar gördü.