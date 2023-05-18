Depremzede seçmenlere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Adana’da deprem bölgesinde oy kullananlara, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan depremzedelere, sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı.