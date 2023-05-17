AKP Sözcüsü Çelik: Depremzedelere dönük hiçbir saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar" dedi.

Çelik, deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına yönelik eleştirilere ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ömer Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar" ifadelerini kullandı.